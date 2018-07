Israëlische leger houdt raid tegen Hamas-doelwitten in Gazastrook KVDS

15 juli 2018

07u25

Bron: Belga 0 Het Israëlische leger heeft afgelopen nacht een reeks luchtaanvallen uitgevoerd op doelwitten van Hamas in de Gazastrook. De raid was een vergelding voor de aanval van de radicale Palestijnse organisatie gisteren op doelwitten in Israël. Volgens het Israëlische leger vuurden de Palestijnen afgelopen nacht opnieuw vier raketten af op Israëlisch gebied.

Hamas had zaterdagavond een wapenstilstand afgekondigd na twee dagen van hevige gevechten met Israël. Maar Israël had die wapenstilstand niet bevestigd.

In de nacht van zaterdag op zondag heeft het Israëlische leger dan verschillende doelwitten van Hamas in Gaza-Stad bestookt met luchtaanvallen. Het gaat onder meer om een trainingscentrum van de radicale Palestijnse beweging, zegt het leger vanochtend in een persbericht.

Raketten

Vanuit de Gazastrook zijn afgelopen nacht opnieuw vier raketten op Israëlisch gebied afgeschoten, zegt het leger nog. Een daarvan is door het raketafweersysteem onderschept. Er vielen geen gewonden.





De Israëlische luchtmacht voerde in de nacht van vrijdag op zaterdag al verscheidene raketaanvallen uit op doelwitten in de Gazastrook, als vergelding voor een Palestijnse aanval met een handgranaat op een Israëlische eenheid in de buurt van grensstad Rafah. Vanuit de Gazastrook werden toen twee raketten afgevoerd op het zuiden van Israël, waarvan er een onderschept kon worden door het Israëlische raketafweersysteem.

Vrijdag kwam het in de grensstreek ook al tot gewelddadige confrontaties tussen Palestijnse en Israëlische soldaten. Bij het geweld van de afgelopen dagen kwamen twee Palestijnse tieners om het leven, veertien andere Palestijnen raakten gewond. Aan Israëlische kant vielen drie gewonden.

Balans

De Palestijnen protesteren nu al maanden elke vrijdag tegen de Israëlische onteigening van Palestijnse gronden. Het geweld kostte sinds eind maart al aan ongeveer 140 Palestijnen het leven, aldus een balans van het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. De betogers eisen het einde van de inmiddels tien jaar durende blokkade van de Gazastrook en een recht op terugkeer naar gebieden die Israël heeft ingepalmd.