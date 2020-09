Israëlische justitie klaagt elf mannen aan voor groepsverkrachting van 16-jarig meisje David Van der Heeden

03 september 2020

11u22 0 Het Israëlische Openbaar Ministerie heeft vandaag elf verdachten aangeklaagd voor de vermeende groepsverkrachting van een 16-jarig meisje in de badplaats Eilat aan de Rode Zee. Het gaat om drie volwassenen en acht minderjarigen.

De affaire deed vorige maand veel stof opwaaien in Israël, onder meer door acties van de #MeToo-beweging. Duizenden mensen legden volgens de organisatoren het werk een uur neer, uit protest tegen ‘het groeiende geweld tegen vrouwen en meisjes in Israël, dat bovendien lang niet zwaar genoeg wordt gestraft’.



Volgens Israëlische media vergrepen tientallen mannen zich in een hotel aan de dronken 16-jarige. Er zouden zo'n dertig mannen bij de zaak betrokken zijn. Naar verluidt stonden zij buiten de hotelkamer op ‘hun beurt’ te wachten om het meisje te misbruiken. Ook werd het misbruik met telefoons gefilmd.

Niemand greep in

De jonge vrouw zou geen hotelgast zijn geweest, maar door vrienden zijn uitgenodigd om iets te komen drinken. Ze werd meegenomen naar de hotelkamer, toen zij gebruik wilde maken van het toilet. Daar vond de verkrachting plaats. Niemand greep in.

Premier Benjamin Netanyahu sprak over een misdaad tegen de mensheid. “Dacht geen enkele man in deze groep aan een zus, dochter of goede vriendin?” vroeg oppositieleider Yair Lapid zich af. “Zei geen enkele man tegen zijn vrienden: stop, wat zijn we in vredesnaam aan het doen?”

De straat op

Na de verkrachting gingen honderden Israëli’s, onder wie voornamelijk vrouwen, verontwaardigd de straat op en uitten hun afkeer. “Verkrachting is moord”, scandeerden de betogers in Tel Aviv. “Nee is nee. Welk deel van nee heb je niet begrepen? Schande!” klonk het onder meer.



De officieren van justitie hebben voor de rechtszaak verschillende beschuldigingen aangedragen tegen de vermoedelijk daders. Die variëren van zware verkrachting, het helpen daarbij en het aanmoedigen ervan tot onzedelijk gedrag en het nalaten om een misdrijf te voorkomen.