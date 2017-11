Israëlische gevechtsvliegtuigen bombarderen opnieuw doelen in Syrië KVE

12u11

Bron: Belga 0 AP Een gevechtsvliegtuig stijgt op in Israël. De Israëlische luchtmacht heeft volgens ooggetuigen doelen bestookt in de Centraal-Syrische provincie Homs. Bij de aanval van woensdag werd een koperfabriek in de industriestad al-Hizja getroffen, zo is in Syrische regeringskringen bevestigd.

Er is aanzienlijke schade veroorzaakt, minstens vijf mensen raakten gewond. Het Syrische leger beantwoordde het vijandelijke vuur van de Israëlische agressor vanop de grond.

Een Israëlische militaire woordvoerster in Tel Aviv wilde vandaag geen commentaar kwijt over de berichten. In het verleden gaf Israël slechts sporadisch dergelijke aanvallen in Syrië toe. Het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten in het Britse Coventry verklaarde dat het doelwit in al-Hizja een wapenopslagplaats was. Het is niet duidelijk of dat depot tot het Syrische leger of de Libanese sjiitische militie Hezbollah behoorde.

Israël heeft de voorbije maanden herhaaldelijk Syrisch grondgebied aangevallen, onder andere met steun van de luchtmacht. De meeste aanvallen zouden tegen de aan de regering gelinkte en door Iran gefinancierde Hezbollah gericht geweest zijn.