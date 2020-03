Israëlische geheime dienst gaat gsm’s van zieken monitoren in strijd tegen coronavirus YV

17 maart 2020

12u54

Bron: Belga 4 De Israëlische geheime dienst Shin Bet heeft van de regering de toelating gekregen zijn technologische kennis in te zetten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat meldt Shin Bet dinsdag. Volgens berichten in Israëlische media gaat het vooral om het monitoren van de gsm’s van de mensen die het virus hebben opgelopen. Dat gebeurt met de middelen die ook in de strijd tegen het terrorisme ingezet worden.

In de verklaring van Shin Bet is te lezen dat de verspreiding van het virus een grote bedreiging vormt voor de Israëlische burgers, de economie en de nationale veiligheid. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu had maandagavond al aangekondigd deze stap te zetten, zonder verdere details te geven.

Besmettingen opsporen

Israëlische media melden dat Shin Bet moet nagaan met wie de besmette personen contact hadden voor hun diagnose. Volgens de nieuwssite ynet laat de technologie Shin Bet toe om mensen op te sporen die binnen “besmettingstoestand” geweest zijn. Deze zullen via hun telefoon een melding krijgen dat ze blootgesteld zijn aan het virus en in quarantaine moeten of getest moeten worden.

Nadav Argaman, hoofd van Shin Bet, zegt zich ervan bewust te zijn dat deze activiteit “verder gaat dan onze huidige antiterreuractiviteiten”. Er zijn controlemechanismes in voege en een beperkt aantal agenten voert het onderzoek.

Volgens het Israëlische ministerie van Gezondheid zijn er in het land 300 bevestigde gevallen. Het virus eiste in Israël nog geen mensenlevens.

