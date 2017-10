Israëlische geheime dienst betrapt Russische spionnen die Amerikaanse spionnen bespioneren 11u43

Bron: ANP 0 AP Eugene Kaspersky, de Russische eigenaar van de antivirussoftware die door de Russische geheime dienst gebruikt werd om mee te kijken in de computers van Amerikaanse overheidsdiensten. Het is voorlopig onduidelijk of dit gebeurde met medewerking van Kaspersky. Israëlische spionnen hebben Russische spionnen betrapt die op hun beurt Amerikaanse spionnen aan het bespioneren waren. Dat meldt The New York Times. De Russische diensten zouden toegang hebben gehad dat computers van Amerikaanse overheidsdiensten via de Russische antivirussoftware Kaspersky. De Israëlische geheime dienst kwam hierachter en lichtte de Amerikanen hierover in.

Russische geheime diensten zouden volgens The New York Times de afgelopen jaren stiekem hebben meegekeken met hun Amerikaanse collega's. Dat zou zijn gebeurd via de veel gebruikte antivirussoftware van het Russische bedrijf Kaspersky. Die beveiliging zat tot voor kort ook op de computers van enkele tientallen Amerikaanse overheidsdiensten.



Om de computers van zijn gebruikers te kunnen beveiligen, scant Kaspersky alle bestanden. Russische spionnen zouden daarbij hebben meegegluurd. The New York Times noemt de Kaspersky-systemen ,,een soort Google voor gevoelige informatie''. Of Kaspersky daarvan op de hoogte was, is niet duidelijk.



Zonder dat de Russen het wisten, zouden Israëlische spionnen hebben ingebroken bij Kaspersky. Daar zagen ze wat de spionnen deden. Al in 2014 zouden ze de Amerikanen hebben gewaarschuwd.

Pas op 13 september van dit jaar beslisten de Verenigde Staten om het gebruik van de antivirussoftware van Kaspersky door overheidsdiensten stop te zetten. Dat gebeurde officieel omwille van de mogelijke betrokkenheid van de Russische geheime diensten en de mogelijke banden tussen Kaspersky en het Kremlin.