Israëlische ex-minister spioneerde voor Iran kv

09 januari 2019

21u49

Bron: BBC, Jerusalem Post 0 Gonen Segev, een voormalige Israëlische minister, is veroordeeld tot elf jaar cel, nadat hij bekende dat hij spioneerde voor Iran. Dat deelt het Israëlische ministerie van Justitie mee. Segev, die in de jaren 1990 minister van Energie was, zou gerekruteerd zijn als spion voor Iran toen hij in Nigeria aan de slag was als dokter.

De man werd in mei opgepakt in Equatoriaal-Guinea en uitgeleverd aan Israël. Hij wordt aangeklaagd voor het lekken van informatie over Israëlische diplomaten en veiligheidsdiensten. Op 11 februari krijgt de 63-jarige man officieel zijn straf te horen, maar hij gooide het al op een akkoordje met de openbare aanklager, die bekendmaakte dat hij elf jaar cel zal vragen.

Israël en Iran zijn aartsvijanden sinds het ultra-religieus bewind in Iran tijdens de Iraanse Revolutie in 1979 oproep tot de eliminatie van Israël. Iran beschouwt Israël als een illegitieme bezetter van moslimgebied en beweert dat het land daarom geen bestaansrecht heeft.

XTC-smokkel

Het is niet de eerste keer dat Segev in verwikkeld is in duistere zaakjes.Zo kreeg hij in 2005 vijf jaar cel toen hij probeerde om 30.000 xtc-pillen te smokkelen van Nederland naar Israël met een diplomatiek paspoort met een vervalste vervaldatum.

Daarnaast werd ook zijn artsenvergunning ingetrokken, al mocht hij wel als arts aan de slag gaan in Nigeria, toen hij naar daar verhuisde na zijn vrijlating uit de gevangenis in 2007.

“Held voor Israël”

Shin Bet, de Israëlische binnenlandse veiligheidsdienst, deelde in juni mee dat Segev had bekend dat hij contact had gelegd met medewerkers van de Iraanse ambassade in Nigeria in 2012 en dat hij tweemaal naar Iran was gereisd om zijn opdrachtgevers te ontmoeten.

Hij zou een geheim communicatiesysteem gekregen hebben om gecodeerde boodschappen te sturen en gaf “informatie met betrekking tot de energiesector, beveiligde plekken in Israël en ambtenaren in politieke en veiligheidsinstellingen”.

Segev pleitte schuldig voor spionage, maar vertelde aan de onderzoekers dat hij de “Iraniërs om de tuin wilde leiden en terugkeren naar Israël als een held”. Hij zegt geen ideologische of financiële motieven te hebben om Iran te helpen.