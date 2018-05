Israëlische ambassadrice in België na 55 Palestijnse doden in Gaza, onder wie 8 kinderen: "Waren allemaal terroristen" TT

15 mei 2018

10u07

Bron: RTBF 51 "De 55 Palestijnen die gedood zijn in de Gazastrook waren allemaal terroristen." Die zware uitspraak deed Simona Frankel, de Israëlische ambassadrice in België, vanmorgen bij de RTBF. "Ik betreur de dood van elke mens, zelfs van de 55 terroristen die geprobeerd hebben om de grens over te steken", zei Frankel. Onder de doden gisteren waren ook een tiental kinderen, waaronder een baby die zou omgekomen zijn door traangas.

De meesten van de slachtoffers kwamen om het leven door de kogels van Israëlische snipers. Het gaat om de meest dodelijke dag in het Israëlisch-Palestijns conflict sinds de Gaza-oorlog van 2014.

Maar het is niet Israël dat verantwoordelijk is voor de dood van de kinderen, aldus Frankel, maar wel Hamas, dat de controle voert over Gaza. "Die mensen nemen kinderen en baby's mee naar de grens. Het is geen rustige betoging. Men moet beseffen dat het de terreurbeweging Hamas is die de Gazastrook en de Palestijnen die er wonen, gegijzeld houdt en hen de dood in stuurt. Hamas is verantwoordelijk voor die doden. (...) Zij hebben de beslissing genomen hun broers en zussen, mannen, vrouwen en kinderen op te offeren in een mediaoorlog. Wij willen enkel ons grondgebied en onze burgers beschermen en verdedigen. We krijgen liever kritiek dan dat we later gecondoleerd moeten worden."

Voor er over vrede gesproken kan worden, moet Gaza volgens Frankel dan ook "bevrijd worden van de terroristen van Hamas".

"Totaal onaanvaardbaar"

Zowel Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) als federaal minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) noemen het Israëlische geweld van gisteren buiten alle proportie. Beiden haalden zowel uit naar Hamas, dat duizenden mensen naar de grens stuurde als naar het Israëlische leger dat "disproportioneel" reageerde.

“Hamas handelt totaal onverantwoordelijk door mensen massaal de grens over te sturen, in volle bewustzijn dat dit door Israël beantwoord zal worden met een harde reactie", aldus Bourgeois. "Anderzijds is het neerschieten van ongewapende protestvoerders door het Israëlische leger buiten alle proportie en totaal onaanvaardbaar”, klinkt het.

"Wat is 'buiten proportie'?"

Maar Frankel pikt die kritiek niet. "Ik begrijp die term niet, "buiten proportie". Moeten er dan eerst Israëlische doden vallen voordat het proportioneel is?"

Dat de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem is verhuisd, noemt Frankel niet meer dan normaal. "Jeruzalem is al 3.000 jaar onze hoofdstad, dat is niet nieuw. Dat de internationale gemeenschap dat niet wil erkennen, is jammer, maar elk land kiest zijn eigen hoofdstad. Ik ben president Trump dankbaar dat hij onze hoofdstad wel erkent en hoop dat zijn voorbeeld gevolgd zal worden."