Israëlisch rapport trekt Noord-Korea's bereidheid tot denuclearisatie in twijfel Redactie

15 juni 2018

17u58

Bron: afp 2 Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bedenkingen bij de resultaten van de historische top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Dat blijkt uit een intern rapport van de Israëlische regering, een trouwe bondgenoot van Trump. Het rapport van de studiedienst van het ministerie stelt de Noord-Koreaanse bereidheid tot denuclearisatie in vraag, zo meldt de particuliere televisiezender Channel 10.

Volgens het rapport verschillen de Amerikaanse verklaringen van voor de veelbesproken ontmoeting tussen Trump en Kim Jong-un aanzienlijk van de formuleringen in het gezamenlijke slotcommuniqué na de top. Zo hadden de Amerikanen het vooraf over de nood aan een "volledige nucleaire ontwapening" die "onomkeerbaar" en "verifieerbaar" moet zijn, terwijl in het persbericht nadien enkel nog sprake is van "een volledige nucleaire ontwapening" van Noord-Korea, aldus de televisiezender.

In het Israëlische document staat voorts dat ook Japan, Zuid-Korea en het Amerikaanse Congres twijfelen aan de oprechtheid van Pyongyang. Ondanks de stelling van Trump dat het Noord-Koreaanse beleid snel zichtbare wijzigingen zal ondergaan, is de weg naar substantiële veranderingen, als ze er al komen, nog lang, citeert de televisiezender het rapport.