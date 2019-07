Israëlisch minister van Onderwijs gelooft in conversietherapie voor homo’s kv

14 juli 2019

04u53

Bron: BBC, Jerusalem Post, Reuters 0 Rafi Peretz, de Israëlische minister van Onderwijs, is ervan overtuigd dat conversietherapie voor homoseksuelen kan werken. Dat zei hij gisteren tot grote consternatie van de Israëlische en internationale holebigemeenschap tijdens een tv-interview. Eerder deze week kwam hij nog onder vuur te liggen met de bewering dat joden die buiten hun religie huwen bijdragen tot “een tweede Holocaust”.

“Ik denk dat het mogelijk is”, zei Peretz, een orthodoxe rabbijn en hoofd van de ultranationalistische partij Verenigd Rechts, die sinds vorige maand minister van Onderwijs is, over conversietherapie. “Ik kan je vertellen dat ik zelf erg vertrouwd ben met het thema en ik heb dit zelf ook gedaan.” Peretz deed uit de doeken hoe hij reageerde toen een homoseksuele man hem vertelde over zijn geaardheid. “Eerst en vooral heb ik hem omarmd. Ik heb erg warme dingen tegen hem gezegd. Ik zei hem: ‘laten we nadenken. Laten we studeren en laten we de zaak in overweging nemen. Het doel is eerst en vooral dat hij zichzelf goed kent... en dan zal hij beslissen”, aldus Peretz aan de Israëlische zender Channel 12.

Conversietherapie, waarbij geprobeerd wordt om de geaardheid of genderidentiteit van een persoon te wijzigen met psychologische, spirituele en in extreme gevallen ook fysieke behandelingen, wordt in het Westen afgedaan als kwakzalverij en scherp veroordeeld door gezondheidsorganisaties die wijzen op de gevaren van de behandeling.



De minister probeerde later zijn uitspraken te verduidelijken en stelde dat hij niet bedoelde dat homoseksuele kinderen conversietherapie moeten volgen.

Kritiek

Dergelijke opmerkingen zijn “onaanvaardbaar”, reageerde premier van Israël Benjamin Netanyahu. Ze zijn “geen reflectie van de positie van de regering die ik leid”, stelde hij nog. Netanyahu heeft naar eigen zeggen zijn kritiek persoonlijk aan Peretz overgebracht.

Nitzan Horowitz, die de linkse Meretz-partij leidt, wijst erop dat conversietherapie “een gevaarlijke praktijk is die leidt tot bijzonder zware omstandigheden voor jongeren, waaronder zelfmoord.”

Aguda, een Israëlische organisatie die zich inzet voor de rechten van holebi’s, roept op tot het ontslag van Peretz.

“Tweede Holocaust”

Het is de tweede keer deze week dat de minister onder vuur ligt. Tijdens een bijeenkomst van de Israëlische overheid zei hij dinsdag dat gemengde huwelijken, vooral in de VS, leiden tot “een tweede Holocaust”. “We hebben op deze manier zes miljoen joden verloren sinds de Holocaust”, stelde hij.

De vergelijking schoot in het verkeerde keelgat bij Amerikaanse joden, die veelal niet-orthodox zijn, en de Anti-Defamation League (ADL), een Amerikaanse ngo die zich inzet tegen antisemitisme. Volgens de ADL doen dergelijke uitspraken afbreuk aan de ernst van de Holocaust.

Volgens de Jerusalem Post is de “zes miljoen” mogelijk een verkeerde interpretatie van een uitspraak van de voormalige Israëlische premier Golda Meir, die beweerde dat iedereen die assimileert ervoor kiest “om zich aan te sluiten bij de zes miljoen” joden die omkwamen in de Holocaust.

Uit onderzoek van het Pew Research Center in 2013 bleek dat voor 1970 slechts 17 procent van de joden in de VS trouwden met een niet-jood. In 2005 was dat cijfer opgelopen tot 58 procent. Dat betekent echter niet noodzakelijk dat ze daarom afstand doen van hun geloof.