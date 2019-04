Israëlisch leger verwoest huis van vermoedelijke Palestijnse aanslagpleger KVE

17 april 2019

14u02

Bron: Belga 0 Het Israëlische leger heeft het huis van een vermoedelijke aanslagpleger op de bezette Westelijke Jordaanoever met de grond gelijk gemaakt. Saleh Barguti zou met zijn broer in december bij een aanslag een baby hebben gedood en zeven andere Israëli's verwond, aldus het leger vandaag.

De man uit Kubar in de omgeving van Ramallah werd enkele dagen later doodgeschoten bij een poging om hem te arresteren.De Israëli's waren volgens het leger in het noorden van de Westelijke Jordaanoever aan een bushalte bij de nederzetting Ofra aan het wachten. Vanuit een voorbijrijdende auto werden ze onder vuur genomen.

Saleh Barguti's broer Assem werd inmiddels wegens een andere aanslag na de aanval bij Ofra aangeklaagd. Bij de aanslag ten noorden van Jeruzalem had de dader volgens het leger ook op Israëli's aan een bushalte geschoten. Twee soldaten kwamen om, een andere soldaat en een burger werden verwond.

De verwoesting van de huizen van vermoedelijke, veroordeelde of ook gedode terroristen is omstreden. Mensenrechtenorganisaties veroordelen de strafmaatregel als collectieve straf en oorlogsmisdaad. Israël verdedigt de maatregel als afschrikkingsmiddel. In de huizen leven meestal de families van de daders, die door de verwoesting vaak dakloos worden.