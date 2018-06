Israëlisch leger treft 25 doelen in Gazastrook als vergelding Redactie

20 juni 2018

06u25

Bron: afp 3 Het Israëlisch leger heeft vannacht ongeveer 25 doelen geraakt in de Gazastrook. De actie was volgens het leger een vergelding voor de projectielen, onder meer raketten, die eerder op de nacht vanuit de Palestijnse Gebieden waren afgevuurd richting Israël.

In totaal werd een 30-tal projectielen afgevuurd op Israëlisch territorium en als vergelding raakte Israël 25 doelen in de Gazastrook. Er zijn geen gegevens over mogelijke slachtoffers.

Het is al weken onrustig in de Gazastrook en de spanningen tussen Israël en Palestina lopen verder op. Internationale waarnemers waarschuwen voor het opflakkerende geweld in de regio en de economische en humanitaire gevolgen voor het conflict. Ze roepen alle partijen op om geen nieuwe oorlog te starten.

Vorige week veroordeelde de algemene vergadering van de Verenigde Naties tijdens een buitengewone zitting in New York met een grote meerderheid het geweld van het Israëlische leger tegen Palestijnen aan de grens met de Gazastrook. De stemming kwam er op aandringen van de Arabische bondgenoten van de Palestijnen.