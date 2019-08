Israëlisch leger schiet per ongeluk op Israëlisch burgervliegtuig HL

22 augustus 2019

11u11

Bron: Belga 0 Israëlische soldaten op de Golanhoogte hebben woensdagavond een Israëlisch burgervliegtuig onder vuur genomen. Ze dachten dat het ging om een vijandig vliegtuig dat vanuit Syrië het luchtruim was geïnfiltreerd. Er vielen geen gewonden.

Omdat ze geloofden dat het vliegtuig een directe bedreiging was, namen de soldaten het onder vuur tot ze beseften dat het om een Israëlisch vliegtuig ging, aldus een woordvoerder van het leger.

De piloot van het toestel zei aan de Israëlische nieuwswebsite Ynet dat hij "een meter en een half verwijderd was van een ramp". De piloot had de vereiste vergunningen voor de vlucht. Hij zei dat hij een schok voelde aan een van de vleugels en dacht eerst dat het om een vogel ging. Daarna zag hij dat brandstof uit het toestel lekte.

"Dit is een ernstig incident dat wordt onderzocht", aldus nog het leger.

Israël veroverde de strategisch belangrijke Golanhoogte op Syrië in 1967 tijdens de Arabisch-Israëlische oorlog. In 1981 annexeerde Israël het gebied, maar die zet is internationaal niet erkend behalve dan door de Verenigde Staten.

