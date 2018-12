Israëlisch leger opent vuur op 4 Palestijnse vissers en neemt bootjes in beslag AW

18 december 2018

17u15

Bron: Belga 0 Het Israëlische leger opende zaterdag het vuur op twee vissersboten waarin vier Palestijnen zaten. Dat meldt de ngo Al Mezan Center For Human Rights, die op de Gazastrook gevestigd is. De soldaten pakten de vissers op en namen hun twee boten in beslag.

De vissers, die allen in een vluchtelingenkamp in het westen van Gaza-stad verblijven, bevonden zich op ongeveer vier zeemijlen van de kust van al-Nuseirat, in een zone waar het toegelaten is om te vissen. Een van de vissers werd zaterdag nog vrijgelaten. Of de drie andere ondertussen werden vrijgelaten, is niet bekend.





Volgens de ngo hebben de Israëlische troepen sinds het begin van het jaar 291 aanvallen uitgevoerd op vissers, in 280 gevallen door het vuur te openen. Daarbij kwamen twee vissers om en raakten zeventien anderen gewond. Het leger pakte 66 vissers op, nam 21 schepen in beslag en liet één schip zinken. Tegelijk gelden voor Palestijnen beperkingen op materiaal om te vissen en om schepen te herstellen, binnen te brengen op de Gazastrook. Israël heeft een zone afgebakend waarin gevist mag worden, maar de troepen voeren in die zone ook aanvallen uit volgens de ngo.

Onderdrukking van de sector

"Deze aanvallen zijn niet gerechtvaardigd en maken deel uit van de erbarmelijke omstandigheden van de vissersgemeenschap op de Gazastrook. Tachtig procent van de vissers leeft onder de armoedegrens. Het Israëlisch beleid om de toegang van vissers tot de Palestijnse territoriale te verhinderen, beperkt hun gebruik van de natuurlijke hulpbronnen", aldus Al Mezan. "Door de vissersgemeenschap te beletten om veilig en vrij te werken, onderdrukt Israël een sector die een grote rol zou kunnen spelen in de Palestijnse economie.”