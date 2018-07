Israëlisch leger doodt Palestijn die over hek aan grens met Gazastrook was geklommen HR

02 juli 2018

20u00

Bron: Belga 4 Het Israëlische leger heeft maandag op een groep Palestijnen geschoten die de over het hek aan de grens met de Gazastrook was geklommen. Eén Palestijn kwam daarbij om het leven, een andere raakte gewond, aldus het leger.

Volgens het Israëlische leger staken vier Palestijnen met "messen en brandbare materialen" het hek over in het zuiden van de Gazastrook, en "probeerden ze een onbemande scherpschutterspost in brand te steken".

Militairen "achtervolgden de terroristen en schoten op hen". Een van hen kwam om het leven, een andere raakte gewond. Een derde persoon werd opgepakt voor verhoor, de vierde Palestijn kon wegvluchten.

De sfeer aan de Gazastrook is al enkele maanden erg gespannen. Sinds eind maart werden tijdens protesten al 135 Palestijnen gedood, aldus het ministerie van Volksgezondheid in Gaza. Volgens de islamisten van Hamas, die de Gazastrook controleren en de protesten aansturen, gebruikt Israël de manifestaties als dekmantel om aanslagen uit te voeren.

Het Israëlische leger verklaarde maandag dan weer "dat Hamas verantwoordelijk is voor elke poging om het veiligheidshek over te steken en de veiligheidsinfrastructuur te beschadigen".