Israëlisch Defensieminister vraagt gratie voor soldaat die weerloze Palestijn koelbloedig afmaakte Redactie

13u56

Bron: Belga 3 AP Elor Azaria met zijn moeder aan het begin van zijn proces in Tel Aviv in februari. Avigdor Lieberman, minister van Defensie in Israël, heeft in een brief aan de president gepleit om het gratieverzoek aan soldaat Elor Azaria goed te keuren. Die soldaat had in maart vorig jaar in Hebron een zwaargewonde Palestijn -die Israëlische soldaten met een mes had aangevallen- met een schot door het hoofd afgemaakt. De beelden gingen de wereld rond.

Azaria werd veroordeeld tot 18 maanden cel, wegens doodslag. Hij schoot de Palestijn door het hoofd, nadat die -geraakt door kogels- buiten strijd op de grond lag. Een mensenrechtenorganisatie kon de feiten filmen.

De zaak zorgde wereldwijd voor opzien en veroorzaakte ook in Israël heel wat controverse. Ook premier Benjamin Netanyahu heeft zich al voor gratieverlening uitgesproken. De soldaat heeft nooit spijt betuigd. Tijdens zijn proces zei hij dat hij vreesde dat de Palestijn een bomgordel droeg. Maar daar hechtten de rechters weinig geloof aan, de man gedroeg zich "als op een schietstand", klonk het in het vonnis.

REUTERS Avigdor Lieberman.

Amnesty international en een VN-commissie hadden kritiek op de lichte strafmaat.

In een brief aan de president zegt Lieberman nu "dat het tijd wordt om deze zaak achter zich te laten en mededogen te tonen voor de soldaat". Het is niet duidelijk of de president zijn advies gaat volgen.