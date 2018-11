Israëlisch-Amerikaanse man (20) krijgt tien jaar cel voor ruim 2.000 bommeldingen: “Ik verveelde me” TTR

22 november 2018

13u18

Bron: Belga, ANP 0 Een Israëlische rechtbank veroordeelde M., een 20-jarige man, tot tien jaar cel voor een hele reeks bommeldingen tegen luchthavens en joodse instellingen. Hij moet ook een boete van 60.000 sjekel (14.000 euro) betalen.

Door de bommeldingen van M., die naast de Israëlische ook de Amerikaanse nationaliteit heeft, moesten in 2016 en 2017 verschillende gebouwen ontruimd worden in de VS. Hij droeg op die manier bij tot het verwijt dat de Amerikaanse president Donald Trump een nieuwe opstoot van antisemitisme veroorzaakte. Ook in Australië en Nieuw-Zeeland deed hij verschillende bommeldingen.



Volgens de rechtbank uitte M. sinds 2015 per telefoon en per e-mail maar liefst 2.000 dreigementen. Daarbij gebruikte hij technologie die zijn identiteit moest maskeren. De man werd uiteindelijk enkel schuldig bevonden voor feiten die hij pleegde sinds augustus 2016, toen hij achttien werd.

Te koop

Opvallend is dat de tiener zijn diensten aanbood op de onlinehandelsplaats AlphaBay. Daar rekende hij 40 dollar (zo’n 35 euro) aan om mensen thuis op te bellen en met de dood te bedreigen. Daarnaast vroeg hij geld voor dreigementen op scholen en bommelding op vliegtuigen. In totaal ontving hij bitcoins ter waarde van meer dan 200.000 euro.

De jongeman gaf toe dat hij ongeveer 2.000 bommeldingen deed bij scholen, ziekenhuizen, luchtvaartmaatschappijen en joodse instellingen. Hij deed dat naar eigen zeggen uit verveling. M. heeft een autistische stoornis en een hersentumor. Dat heeft invloed op zijn gedrag, stellen zijn advocaten.

De rechter legde een hogere straf op dan de zeven jaar die aanklagers eisten. “Onder normale omstandigheden, als hij geen autisme had, zou ik zeventien jaar geven”, zei de rechter, die stelde dat de man wel degelijk besefte dat zijn daden fout waren.

De vader van de jongeman reageerde geschokt op de uitspraak. “Hij heeft autisme. Hij is ziek”, schreeuwde de man, die meteen uit de rechtszaal werd gezet. M. kan later in de VS nog achter de tralies verdwijnen. Ook daar vervolgt justitie hem.