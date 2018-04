Israëliërs op straat in Berlijn aangevallen wegens keppel LB

18 april 2018

17u04

Bron: ANP 4 Twee mannen met een keppeltje zijn in Berlijn op straat zonder aanleiding aangevallen en beledigd door drie mannen. Een van de twee, een 21-jarige Israëliër, is daarna door een van de mannen met een riem geslagen. Duitse media spreken van een aanval met antisemitische achtergrond.

De Israëliër filmde de aanval en zette dat op internet. Op het filmpje is te zien hoe een man met een riem zwaait en "Jahudi" roept, Arabisch voor Jood. Hij wordt uiteindelijk door een ander weggeleid. Het andere slachtoffer is een 24-jarige Duitser.

"Ik voel me niet meer veilig op straat met mijn keppel op", verklaarde het 21-jarige slachtoffer Adam tegenover BZ-Berlin. Hij was teleurgesteld dat niemand hielp. Anders dan aanvankelijk gemeld, was hij geen Jood, maar Israëlisch en verblijft hij sinds drie jaar in Duitsland.

Op de Israëlische televisie zei de 21-jarige ook: "Ik ben oprecht verrast dat dit kan gebeuren, ik ben nog steeds geschokt." Hij filmde, "omdat ik dacht dat hij niet kon worden vastgehouden tot de politie komt". Met het materiaal hoopt hij dat de politie de man kan vinden.

Volgens cijfers van de politie in de Duitse hoofdstad is het aantal antisemitische incidenten sinds 2013 verdubbeld.

