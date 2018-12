Israël wil daders van huiselijk geweld uitrusten met elektronische enkelband jv

Israël wil wegens huiselijk geweld veroordeelde daders en verdachten uitrusten met een elektronische enkelband na het massale protest tegen geweld op vrouwen van gisteren. Een overeenkomstig wetsontwerp zal zondag door de bevoegde parlementaire commissie ingediend worden. Dat deelde het kantoor van premier Benjamin Netanyahu mee.

Na de gewelddadige dood van twee jonge meisjes waren gisteren rond de 30.000 mensen in Tel Aviv de straat opgetrokken om te demonstreren voor een betere bescherming van vrouwen. Ze eisen van de regering omgerekend bijna 60 miljoen euro voor een bijbehorend hulpprogramma.

Volgens het wetsvoorstel moeten verdachten en veroordeelden een elektronische enkelband krijgen, die met gps-tracking is uitgerust. Daarmee kan nagegaan worden of de veroordeelden zich aan de voorwaarden van de rechtbank houden en niet in de buurt van hun slachtoffers komen.

Ook de slachtoffers zelf kunnen nagaan waar hun voormalige geweldenaars zich bevinden, aldus het ministerie van Openbare Veiligheid. Na drie jaar zal worden geëvalueerd of het systeem met elektronisch toezicht efficiënt genoeg is. Volgens de media zijn in Israël sinds het begin van het jaar in totaal 24 vrouwen overleden na huiselijk geweld.