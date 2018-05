Israël wil 2.500 nieuwe woningen bouwen op bezette Westelijke Jordaanoever TK

24 mei 2018

16u26

Bron: Belga 0 De Israëlische minister van Defensie Avigdor Lieberman heeft bekendgemaakt dat hij 2.500 Israëlische woningen wil bouwen op de bezette Westelijke Jordaanoever. In een communiqué voegde de bewindsman eraan toe dat, als hij toestemming krijgt, de bouw meteen dit jaar zal starten. Hij wil ook goedkeuring van nog eens 1.400 woningen die later uit de grond moeten verrijzen.

"We moedigen alle bouwwerkzaamheden aan, in heel Judea en Samaria (de Hebreeuwse benaming voor de Westelijke Jordaanoever, red.), van noord tot zuid, in kleine en grote nederzettingen", tweette Lieberman.

Het plan werd meteen veroordeeld door de Palestijnen. Politica Hanan Aschrawi vindt dat het plan "de ware natuur toont van het Israëlische kolonialisme, expansiepolitiek en wetteloosheid".

Tegen VN in

De Israëlische kolonies op de bezette Westelijke Jordaanoever gaan in tegen het internationaal recht - eind 2016 keurde de VN-Veiligheidsraad nog een resolutie goed die vroeg om de bouw van nederzettingen helemaal te stoppen - en stuiten op heftig verzet van de Palestijnen. Op de Westelijke Jordaanoever wonen nu meer dan 600.000 Israëlische kolonisten.

Trump, die onlangs zijn ambassade naar Jeruzalem verhuisde en daarmee steun betuigde aan Israël, heeft nooit echte kritiek geuit op dat beleid, maar tijdens een persconferentie vorig jaar vroeg hij de Israëlische premier Benjamin Netanyahu om zich in te houden met de bouw van nederzettingen.