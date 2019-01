Israël voert opnieuw luchtaanvallen uit in Gazastrook na raketaanval HR

07 januari 2019

08u08

Bron: Belga 2 In een reactie op een raketaanval van militante Palestijnen vanuit de Gazastrook, heeft het Israëlische leger in die regio verschillende luchtaanvallen uitgevoerd. Gevechtsvliegtuigen en een helikopter namen in het noorden van de Gazastrook onder meer een militair kamp van Gaza onder vuur, zo deelde het leger mee. Er bestaat nog geen duidelijkheid over mogelijke slachtoffers.

Zondag was het Israëlische leger er, met behulp van het raketafweersysteem Iron Dome, in geslaagd om in de kuststad Asjkelon (Ashqelon, zie kaartje) een Palestijnse raketaanval ongedaan te maken. De luchtmacht bestookte daarop terroristische doelwitten in militaire kampen van Hamas, zegt het leger.

Eerder hadden Israëlische legerhelikopters in diezelfde regio ook al twee bases van Hamas in de Gazastrook aangevallen, nadat van het Palestijnse gebied een vliegend voorwerp richting Israëlisch grondgebied was gestuurd. Volgens het leger ging het om ballonnen die een explosief vervoerden.

Het conflict tussen Israël en de Palestijnen was in november geëscaleerd. Toen werden vanuit Gaza bijna 500 raketten en mortiergranaten op Israël afgevuurd, waarbij één man om het leven kwam. De Israëlische reactie kostte toen aan zeven Palestijnen het leven. Als gevolg van de Egyptische bemiddeling was het daarna grotendeels rustig gebleven.

Bekijk ook:

Vrouw levend van onder puin gehaald in Israël na raketaanval vanuit Gaza.

Woord en wederwoord: beelden bombardementen Gaza en Israël.