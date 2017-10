Israël voert nieuwe luchtaanval uit op artilleriegeschut in Syrië 13u31

Bron: DPA, AFP 0 EPA Israëlische tanks voeren manoeuvres uit aan de grens met Syrië. De Israëlische luchtmacht heeft vandaag in Syrië drie artilleriekannonen vernietigd, zo heeft het leger zelf meegedeeld. Die actie werd uitgevoerd nadat er eerst vijf raketten uit Syrië terechtgekomen waren op het deel van de Golanhoogte dat door Israël bezet wordt.

Israël had eerder al gemeld dat in de nacht van vrijdag op zaterdag projectielen waren neergekomen vlak bij de Syrische grens. Er raakte niemand gewond, omdat de raketten vielen in een onbewoond gebied. Die beschieting werd gezien "als een gevolg van de interne gevechten in Syrië". Het leger "acht het Syrische regime verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele poging tot schending van de Israëlische soevereiniteit", zo wordt nog meegedeeld op Twitter.



Een bron binnen het Syrische leger bevestigt dat de artilleriewapens geraakt werden bij de luchtaanval. Er zouden ook twee soldaten gewond zijn geraakt.



Maandag had Israël ook al een aanval uitgevoerd op Syrisch luchtafweergeschut, nadat Israëlische gevechtsvliegtuigen onder vuur waren genomen. Israël waarschuwt nog dat nieuwe incidenten tot een feller antwoord kunnen leiden.

