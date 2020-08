Israël voert luchtaanvallen uit op Syrische doelen kv

03 augustus 2020

23u32

Bron: ANP 0 Het Israëlische leger heeft vanavond luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen in het zuiden van Syrië. Dat heeft een woordvoerder bevestigd. Het betrof een vergeldingsactie voor de poging van vijandelijke eenheden zondagavond een bom te plaatsen bij het grenshek op de Golanhoogten.

Israël zei onder meer observatieposten, spionageapparatuur, luchtdoelgeschut en commandoposten onder vuur te hebben genomen. Er zijn geen berichten over slachtoffers. Damascus liet via de staatsmedia weten dat er slechts materiële schade is aangericht in Quneitra.