Israël voert luchtaanvallen uit op Iraanse doelen in Syrië lva

21 januari 2019

01u38

Bron: ANP 0 Het Israëlische leger voert luchtaanvallen uit op doelen van het Iraanse Quds-korps in Syrië. Israël heeft daarbij Syrië gewaarschuwd geen aanvallen uit te voeren op het grondgebied van Israël of op Israëlische troepen.

Het Syrische staatspersbureau Sana meldde dat het luchtafweergeschut van het leger “vijandelijke doelen” had neergehaald, zonder in te gaan op de details. Ooggetuigen in de Syrische hoofdstad Damascus spreken van zware explosies in de lucht.

De Israëlische beschietingen volgen na een dag waarop het leger ook al een aanval uitvoerde in het zuiden van Damascus. Israël meldde ook dat het een raket had onderschept die gericht was op de Golan-hoogvlakte.