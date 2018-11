Israël voert luchtaanvallen uit "doorheen de Gazastrook” jv

12 november 2018

17u43

Bron: dpa/afp 0 De Israëlische luchtmacht heeft aanvallen uitgevoerd op de Palestijnse Gazastrook. Dat heeft het Israëlische leger zelf meegedeeld.

"Onze gevechtsvliegtuigen zijn begonnen met het uitvoeren van aanvallen op terroristische doelwitten doorheen de Gazastrook", zo twittert het leger.

Volgens het Gezondheidsministerie in Gaza hebben de raids in Beit Lahia in het noorden van de enclave twee mannen van 22 en 27 jaar dodelijk geraakt. Nog drie andere Palestijnen raakten gewond.

Mortiergranaat

Vlak voor de aanval had Tel Aviv nog melding gemaakt van een Israëlische bus die getroffen werd bij beschietingen vanuit de Palestijnse Gazastrook. Volgens de Israëlische media werd het voertuig geraakt door een mortiergranaat. Eén Israëlische man zou daarbij zwaargewond zijn geraakt.

De spanningen in de regio laaien opnieuw op. Gisteravond was het in Khan Younis in de Gazastrook al tot een vuurgevecht gekomen tussen Israëlische soldaten en Palestijnen. Daarbij zouden zes Palestijnen en één Israëlische soldaat om het leven zijn gekomen. Daarop werden vanuit de Gazastrook verschillende raketten afgevuurd op het zuiden van Israël, zeggen de lokale autoriteiten.