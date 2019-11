Israël voerde luchtaanvallen uit op militaire doelwitten in Syrië

20 november 2019

Bron: Belga 1 Het Israëlische leger heeft deze ochtend gezegd dat het achter een reeks luchtaanvallen op militaire doelwitten in Syrië zit. De bombardementen zijn volgens de Israëli’s een antwoord op de raketten die de dag voordien vanuit Syrië waren afgevuurd.

“Gevechtsvliegtuigen van het Israëlische leger hebben een tiental militaire doelwitten van de Iraanse al-Quds Brigades en de Syrische strijdkrachten onder vuur genomen”, luidt het in een verklaring van het leger. De Israëlische strijdkrachten waarschuwen de Syrische regering voorts dat het “Syrische regime verantwoordelijk zal worden gehouden voor alle acties op het Syrisch grondgebied”.

In de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus werden afgelopen nacht verschillende ontploffingen gehoord. Plaatselijke media berichtten eerder al dat de Syrische luchtafweer "meerdere doelwitten" heeft beschoten en getroffen.

Eerdere explosies

In de nacht van maandag op dinsdag waren in de omgeving van de luchthaven van Damascus ook al explosies te horen. Het staatspersagentschap Sana verschafte geen verdere informatie, maar volgens het Syrische Observatorium voor Mensenrechten (SOHR) had het Israëlische leger vijf raketten op het zuiden van Damascus afgevuurd.

De Israëlische luchtmacht heeft in het verleden al herhaaldelijk doelwitten in Syrië aangevallen. De bombardementen zijn volgens waarnemers gericht tegen strijdkrachten die banden hebben met Iran. Israël zou zo willen verhinderen dat zijn aartsvijand zijn militaire invloed in Syrië nog verder uitbreidt. Iran ondersteunt in de Syrische burgeroorlog de regeringstroepen.