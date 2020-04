Israël verplicht mondmaskers en schort luchtverkeer op tot zondag

07 april 2020

Bron: Belga

Om de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, is in Israël het dragen van een mondmasker verplicht vanaf zondag. Dat heeft de regering vandaag bekendgemaakt. De zelfgemaakte of industrieel vervaardigde maskers moeten de neus en de mond bedekken.