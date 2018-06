Israël veroordeelt Iraanse plannen voor uraniumverrijking en dreigt met militaire aanval TTR

05 juni 2018

14u38

Bron: Belga 0 De Israëlische regering veroordeelt de door de Iraanse grootayatollah bevolen voorbereidingen voor een onbeperkte uraniumverrijking en bedreigt het land met een militaire aanval. Regeringsleider Benjamin Netanyahu verklaarde vandaag in een videoboodschap dat Iran een "arsenaal van kernwapens" wil produceren om Israël te vernietigen. "We zijn niet verrast. We zullen Iran niet toelaten om kernwapens te ontwikkelen".

Minister van Inlichtingen Yisrael Katz verklaarde dat indien het bestuur in Teheran zijn programma voor de ontwikkeling van kernwapens hervat "een internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten Iran vooraf zal waarschuwen en dan militair zal ingrijpen". Minister van Defensie Avigdor Lieberman noemde de aankondiging van Teheran "een teken van massahysterie en paniek binnen het Iraans bestuur".

De door de Iraanse grootayatollah bevolen voorbereidingen voor een onbeperkte uraniumverrijking druisen volgens het atoomagentschap van Iran niet in tegen het internationaal nucleair akkoord van 2015. Het Iraanse atoomagentschap IAO heeft weliswaar enkele nieuwe projecten, maar die spelen zich af binnen het kader van de nucleaire deal en houden zich aan de voorschriften, zei IAO-autoriteit Ali-Akbar Salehi vandaag. Het Internationaal Atoomagentschap IAEA in Wenen is daar schriftelijk over geïnformeerd.

Het akkoord is goed voor Iran, de regio en de hele wereld. IAO-autoriteit Ali-Akbar Salehi

Wantrouwen

De projecten zijn volgens hem enkel praktische voorbereidingen, indien de stekker alsnog uit het akkoord wordt getrokken. Salehi hoopt echter dat de door de VS eenzijdig opgeblazen deal gehandhaafd kan blijven. De andere medeondertekenaars zijn China, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland. Het akkoord is "goed voor Iran, de regio en de hele wereld" en ook voor de omzetting van het non-proliferatieverdrag, zei Salehi, tevens Iraans vicepresident, volgens het persbureau IRNA. (Lees hieronder verder.)

Grootayatollah Ali Khamenei had het nationaal atoomagentschap opgeroepen "al vanaf morgen" met de voorbereidingen voor een hervatting van de onbeperkte uraniumverrijking te beginnen. Wat de EU betreft, zei Khamenei dat Iran geen land kan vertrouwen en zich nu al op de mislukking van de nucleaire deal moet voorbereiden. De ayatollah heeft volgens de grondwet in alle strategische belangen het laatste woord.

Kernwapen

Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië willen het nucleair akkoord redden. Iran had zich in ruil voor de opheffing van de economische sancties geëngageerd om geen kernwapen na te streven en zich aan controles van de IAEA te onderwerpen.

Het door clerici beheerste land houdt zich volgens de vaststellingen van het Internationaal Atoomagentschap tot dusver aan zijn verplichtingen van het akkoord