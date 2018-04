Israël veroordeelt chemische aanval in Syrië

10 april 2018

Bron: Belga

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de vermoedelijke chemische aanval op Douma, een stad in Oost-Ghouta in Syrië, verworpen. "Israël veroordeelt met klem de chemische aanval in Syrië op 7 april, één jaar na de massamoord uitgevoerd door het regime in Khan Shaykhun", luidt het in een mededeling.