Israël vernielt met Belgisch geld betaald project op Westoever

Redactie

22 juli 2019

05u43

Bron: Belga

0

Israël heeft in bezet gebied opnieuw infrastructuur vernield die met Belgisch belastinggeld was gefinancierd. In Khirbet Ad-Duqaiqah, nabij Hebron, hebben Israëlische troepen drie cisternen en minstens 2.500 bomen vernield. Dat meldt De Standaard maandag onder aanhaling van Groen.