Israël verlengt inreisverbod voor buitenlanders tot 1 augustus

25 juni 2020

17u51

Bron: DPA 0 Het inreisverbod in Israël ten gevolge van de coronacrisis is met vier weken verlengd. De luchthavenautoriteiten van het land lieten de luchtvaartmaatschappijen vandaag weten dat buitenlandse bezoekers tot 1 augustus Israël niet binnen mogen. Uitzonderingen kunnen alleen met de goedkeuring van de immigratie-autoriteiten.

De luchtvaartmaatschappijen kregen te horen dat ze passagiers die het land niet in mogen, moeten terugbrengen. Het verbod geldt niet voor Israëlische onderdanen of mensen die kunnen aantonen dat hun leven zich voornamelijk in Israël afspeelt.

Israël voerde op 18 maart een inreisverbod in om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. De jongste tijd was er geen sterke toename van het aantal besmettingen. Toerisme is een van de belangrijkste economische factoren van het land.