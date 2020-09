Israël vanaf morgen twee weken in 'complete lockdown' IB

24 september 2020

00u31

Bron: Belga 6 Israël gaat vanaf morgen voor twee weken in een "complete lockdown”. Dat maakte premier Benjamin Netanyahu woensdagavond bekend in een videoboodschap. De opschaling van de reeds aangescherpte lockdown die sinds afgelopen vrijdag van kracht is, komt nadat in Israël recordaantallen aan coronabesmettingen zijn vastgesteld.

De Israëlische autoriteiten meldden dat er dinsdag nog eens 6.950 nieuwe coronabesmettingen zijn geregistreerd, een hoeveelheid die in Israël nog niet eerder was gemeld. Het aantal coronatesten dat in Israël wordt afgenomen is gestegen. Het aandeel positieve testen daarvan bedraagt maar liefst 11,7 procent.

Sinds afgelopen vrijdag geldt in Israël al een nieuwe lockdown. Er zijn onder meer uitgaansbeperkingen van kracht en scholen zijn gesloten. De Israëlische regering hoopt zo een overbelasting van het zorgsysteem te voorkomen. De lockdown werd getriggerd door ziekenhuisdirecteuren, die waarschuwden dat de capaciteitslimieten in zicht kwamen.