Israël valt Gazastrook weer aan, Syrië vraagt spoedzitting Veiligheidsraad over Golanhoogte IB

27 maart 2019

02u45

Bron: Belga 0 Israël heeft gisterenavond nieuwe aanvallen uitgevoerd op de Gazastrook, als vergelding voor raketten die vanuit het Palestijnse gebied naar Israël zijn geschoten. “Onze luchtmacht heeft net verschillende terreurdoelwitten van Hamas in Gaza aangevallen”, aldus het Israëlische leger in een tweet. Syrië heeft intussen aan de Veiligheidsraad gevraagd een spoedzitting te organiseren over de door Israël geannexeerde Golanhoogte. Dat melden diplomatieke bronnen.

In het zuiden van Israël gingen er gisterenavond alarmsirenes af om te waarschuwen voor luchtaanvallen. De politie zegt dat een raket die vanuit Gaza afgevuurd is, onderschept werd door raketafweersysteem Iron Dome. Palestijnse militanten verbraken ook een door Egypte bemiddelde wapenstilstand door ballonnen met explosieven de grens over te laten vliegen. Dat melden Israëlische media.

De nacht ervoor waren er ook al beschietingen heen en weer. De spanningen tussen Israël en Hamas, dat de Gazastrook bestuurt sinds 2007, laaien hoog op twee weken voor de parlementsverkiezingen in Israël. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu krijgt zowel van de linker- als van de rechterkant kritiek omdat hij te laks zou zijn tegenover Hamas.

Netanyahu kortte maandag een bezoek aan de Verenigde Staten met enkele uren in om de situatie in zijn land van dichtbij te kunnen opvolgen. Tijdens dat bezoek ondertekende Trump een verklaring waarin hij de soevereiniteit van Israël over de Golanhoogte formeel erkent. Israël annexeerde het gebied in 1981, maar volgens het internationaal recht gaat het om Syrisch gebied dat door Israël wordt bezet.

Spoedvergadering

Syrië heeft volgens diplomatieke bronnen intussen aan de Veiligheidsraad gevraagd een spoedzitting te organiseren over de Golanhoogte. Frankrijk, sinds maart de voorzitter van de Veiligheidsraad, moet nu een datum vastleggen voor de vergadering.

Mogelijk gaat de zitting niet door als een van de vijftien leden van de Veiligheidsraad een procedurestemming vraagt.