Israël valt doelwitten Hamas aan na explosie Redactie

11 april 2018

12u14

Bron: afp 0 Het Israëlisch leger heeft naar eigen zeggen "militaire doelwitten" van Hamas aangevallen in Gaza. De acties zijn een vergelding na een bomexplosie nabij de grens tussen de Palestijnse enclave en Israël. Er zijn geen gewonden gemeld.

Volgens de Israëlische militaire radio was de explosie gericht tegen een graafmachine van het leger aan de Palestijnse kant van de grens. Het leger zegt dat de bom geplaatst werd tijdens de betogingen langs de grens die al sinds 30 maart plaatsvinden.

"Tijdens een routine-activiteit in het noorden van Gaza is een explosief (...) ontploft aan een genievoertuig", zegt het leger in een communiqué. "Als reactie hebben de Israel Defense Forces een aantal militaire doelwitten van Hamas getroffen." Het is niet duidelijk om welke doelwitten of wat voor aanvallen het gaat. Israël voert regelmatig artilleriebeschietingen en luchtaanvallen uit tegen doelwitten van Hamas, de islamistische beweging die de Gazastrook controleert sinds 2007. Ook over de werkzaamheden van de genie die geviseerd werden, is weinig geweten, maar Israël verricht wel vaker onderhoudswerkzaamheden langs de grens.

Sinds 30 maart protesteren tienduizenden Palestijnen met een "grote mars van de terugkeer" voor "het recht op terugkeer" van zo'n 700.000 Palestijnen die ten tijde van de oorlog in 1948 verdreven of gevlucht zijn. Bij die protesten zijn al 31 Palestijnen gedood door Israëlische troepen. Aan Israëlische kant zijn er geen slachtoffers gevallen.