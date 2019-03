Israël valt doelwitten aan in Gazastrook Redactie

15 maart 2019

06u01

Bron: dpa 0 Na meldingen van raketaanvallen op de ruime omgeving van Tel Aviv hebben Israëlische jachtvliegtuigen vannacht verschillende doelwitten in de Gazastrook onder vuur genomen. Het Israëlische leger bevestigde op Twitter aanvallen op verschillende "terroristische" doelwitten, maar gaf geen verdere details.

Volgens nieuwszender Al-Arabija waren zeker vier explosies in het kustgebied aan de Middellandse Zee te horen, waaronder een hele zware in Gaza-stad. Ook is een wijk van de radicale Palestijnse organisatie Hamas in Khan Younis geviseerd.

Het leger zegt dat militante Palestijnen in de Gazastrook zeker twee raketten op de ruime omgeving van Tel Aviv afgevuurd hebben. In de stad en in de buitenwijken waren 's avonds alarmsirenes en explosies te horen. Het Israëlische leger zegt dat er geen raketten onderschept werden door raketafweersysteem Iron Dome - in tegenstelling tot de mediaberichten. Er waren evenmin gewonden, noch materiële schade. 's Nachts berichtte Al-Arabija van nieuwe raketaanvallen vanaf de Palestijnse zijde van de grensmuur met Israël.

Tijdens het conflict in de Gazastrook in de zomer van 2014 kwam het tot gelijkaardige aanvallen op de ruime omgeving van Tel Aviv. Het conflict tussen Israël en de Palestijnse organisatie flakkerde het voorbije jaar weer op. Bij protesten in de Gazastrook, die bijwijlen ontaardden in geweld, zijn er sinds 30 maart 2018 volgens het ministerie van Gezondheid in Gaza meer dan 260 Palestijnen omgekomen. Duizenden anderen raakten gewond.