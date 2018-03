Israël stuurt scherpschutters naar Palestijnse protestactie TTR

28 maart 2018

15u15

Bron: Belga 1 Vanaf vrijdag worden op de Gazastrook tienduizenden Palestijnen op straat verwacht voor massale protesten die enkele weken moeten duren. Het Israëlische leger heeft de toestemming gegeven om het vuur te openen op Palestijnen die zich op een bedreigende manier te dicht bij de grens wagen, aldus de Israëlische stafchef Gadi Eisenkot vandaag bij wijze van waarschuwing.

Zoals elk jaar protesteren de Palestijnen op 30 maart, op de "Dag van het Land", tegen de Israëlische onteigening van Arabische grond. Ze herdenken hiermee het feit dat Israëlische politieagenten op 30 maart 1976 zes Arabieren doodschoten die tegen de onteigening van hun grond door Israël geprotesteerd hadden.

Bedoeling is dat het protest verschillende weken aanhoudt, met de "Grote Mars van de Terugkeer" op 15 mei als het hoogtepunt. Rond die tijd verhuizen de Verenigde Staten hun ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem, en die dag is eveneens de verjaardag van het begin de Palestijnse exodus in 1948. Toen werden honderdduizenden Palestijnse vluchtelingen verbannen of moesten ze hun huizen ontvluchten. De oorlog van 1948 leidde tot de oprichting van de onafhankelijke staat Israël.

De islamistische groep Hamas, die de Gazastrook controleert, heeft opgeroepen tot vreedzame protesten, maar riep de Palestijnen ook op om tentenkampen op te zetten en te marcheren richting de Israëlische legerposten aan de grens.

Angst

Het Israëlische leger vreest voor nieuw geweld en stuurde al versterking naar de grens met Gaza. Er wordt rekening gehouden met diverse scenario's waaronder ook een al dan niet georganiseerde poging om door de barrière te breken die Gaza van de rest van de wereld scheidt. Er werd een honderdtal eliteschutters opgevorderd, aldus generaal Eisenkot aan de krant Yediot Aharonot. Dat blijkt uit reeds vrijgegeven passages uit het interview dat vrijdag gepubliceerd wordt.

"In geval van dodelijk gevaar voor de grenssoldaten, is er toestemming om te schieten. We zullen niet toestaan dat men massaal Israël binnendringt, de barrière beschadigt en al helemaal niet dat men tot aan de de Israëlische gemeenschappen geraakt" die aan Gaza grenzen, zo verklaarde hij. "Het bevel is om forse kracht te gebruiken", luidde het nog.