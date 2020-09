Israël stevent als eerste land ter wereld af op tweede lockdown na piek besmettingen ADN

11 september 2020

22u21

Bron: Belga, ANP 0 Israël stevent af op een tweede lockdown, als eerste land in de wereld. Vrijdag piekte het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus tot 4.146 gevallen. Dat is een nieuw dagrecord sinds de uitbraak van de pandemie. Het is bovendien al de vierde dag op rij dat dit record werd verbroken.

De Israëlische regering heeft een langetermijnplan klaar dat de uitbraak een halt moet toeroepen. Verwacht wordt dat dit plan, dat neerkomt op een lockdown, dit weekend zal worden bekrachtigd.

Volgens lokale media wil men de eerste fase, waarbij mensen niet verder dan 500 meter van hun woning mogen komen en scholen, winkels en restaurants zouden worden gesloten, al in voege laten treden voor het Joodse nieuwjaarsverlof (Rosh Hashanah) dat volgende vrijdag start. Ook het luchtverkeer van en naar Israël zou zwaar ingeperkt worden.



Deze fase zou zeker twee weken duren. Daarna gaat fase twee in waarin wel meer mag worden gereisd en meer mensen bijeen mogen komen. Scholen, winkels en restaurants blijven echter op slot. Een derde, lossere fase gaat pas in als de coronacijfers een duidelijke daling laten zien.

Israël voerde 19 maart een strenge lockdown in, maar begon begin mei met de versoepeling. In juli waren er al gerichte “weekendlockdowns” vanwege de stijgende cijfers. Het land met ruim 8,6 miljoen inwoners telde tot nu toe ruim 147.000 coronagevallen en bijna 1.100 doden.

Lees ook:

Is het coronavirus vandaag nog zo hevig als tijdens de eerste golf?

Ik ben verkouden: hoe weet ik of ik corona heb? (+)