Israël sluit enige grensovergang voor goederen naar Gaza sam

09 juli 2018

18u18

Bron: belga 0 Het Israëlische leger heeft de enige grensovergang tussen Israël en de Gazastrook voor goederentransport gesloten. De beslissing is een reactie op de aanhoudende aanvallen vanuit de Gazastrook met brandende vliegers.

Sinds kort gebruiken de Palestijnen uit Gaza een nieuwe strategie om Israël te treffen: vliegers of ballonnen met daaraan brandende touwen of gloeiende kolen. De bedoeling is simpel: (natuur)branden veroorzaken aan de andere kant van de grens.



En dat lijkt te lukken: "We hebben op 100 dagen tijd ongeveer 750 branden gehad die 2.600 hectare landbouwgrond en natuurgebied in de as hebben gelegd", zegt de woordvoerder van de Israëlische brandweer.



De overgang blijft enkel open voor humanitaire hulp.

Lees ook: Israëlisch leger doodt Palestijn die over hek aan grens met Gazastrook was geklommen