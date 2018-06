Israël schiet op drone en mist Redactie

24 juni 2018

14u00

Bron: ANP 0 Het Israëlische leger heeft een Patriot-luchtraket afgevuurd op een onbemand vliegtuigje. De drone werd echter gemist, aldus het leger in een verklaring.

Het toestel kwam uit de richting van Syrië. Het verdween direct nadat de raket was langsgescheerd.

Een regionale commandant in Syrië meldde kort na het incident dat de drone was ingezet bij een operatie van het Syrische leger in de provincie Quneitra, vlakbij de door Israël bezette Golan-hoogtevlakte.