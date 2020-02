Israël roept Belgische vertegenwoordiger op het matje HR

07 februari 2020

17u34

Bron: Belga 8 Buitenland Israël heeft de plaatsvervangende Belgische ambassadeur op het matje geroepen, omdat ons land een ngo, die zich inzet voor Palestijnse kinderen in oorlogsgebied, heeft uitgenodigd om te komen spreken voor een orgaan van de VN-Veiligheidsraad. Dat bevestigt de FOD Buitenlandse Zaken. De Israëlische ambassadeur in België is daarop in Brussel op het matje geroepen, omdat hij tweets waarin kritiek werd geuit op ons land, heeft gedeeld. “België en Israël hebben goede relaties, maar zoals tussen alle goede vrienden zijn er soms meningsverschillen”, klinkt het daar.

België is sinds vorige zaterdag een maand lang de voorzitter van de VN-Veiligheidsraad. In het kader van dat voorzitterschap, heeft ons land de ngo Defense for Children Palestine uitgenodigd om te komen spreken voor de Working Group on Children in Armed Conflict, een orgaan van de Veiligheidsraad dat zich inzet voor kinderen in gewapende conflicten. DCI-Palestine verdedigt de rechten van Palestijnse kinderen in oorlogsgebied, en is kritisch tegenover Israël.

Die uitnodiging is Tel Aviv in het verkeerde keelgat geschoten. De Belgische plaatsvervangende ambassadeur in Israël - de ambassadeur zelf was niet in het land, is op het matje geroepen op het Israëlisch ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Israëlische media gebeurde dat gisteren al.

Buitenlandse Zaken bij ons bevestigt, maar zegt dat de ontmoeting in Tel Aviv er cordiaal aan toeging. “Israël en België onderhouden goede relaties. Wij staan voor een open dialoog, een openhartige dialoog. En zoals tussen alle goede vrienden, zijn er soms meningsverschillen”, zegt woordvoerder Arnaud Gaspart.

Tweets

Ons land was daarentegen wel verbaasd om bepaalde scherpe reacties op de sociale media in het land, waarvan er sommige ook door de Israëlische ambassadeur in België, Emmanuel Nahshon, gedeeld werden op Twitter. “Dat vonden we niet passend voor iemand die zijn land officieel vertegenwoordigt, en dus hebben we hem daarover gesproken in Brussel”, aldus Gaspart. “We hebben dit proactief benaderd”, maar van een diplomatiek conflict is geen sprake, benadrukt de FOD.

Rechten van kinderen

Buitenlandse Zaken beklemtoont nog dat de rechten van kinderen in gewapende conflicten een traditioneel thema is voor de Belgische diplomatie, en dat het belangrijk is dat het maatschappelijk middenveld kan deelnemen aan de debatten. De ngo in kwestie heeft trouwens ook al samengewerkt met Unicef, Unesco of de Raad van Europa, klinkt het.