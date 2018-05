Israël roept Belgische ambassadeur op het matje na VN-stemming over Gaza HA SI

21 mei 2018

18u21

Bron: Belga 0 Israël gaat de ambassadeurs van België, Spanje en Slovenië op het matje roepen. Het doet dat, nadat de drie landen in de mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (VN) ervoor hebben gestemd een internationale onderzoekscommissie te sturen om de recente incidenten in Gaza te onderzoeken.

De ambassadeurs van Spanje en Slovenië werden maandag op het ministerie van Buitenlandse Zaken verwacht. De Belgische ambassadeur in Israël, Olivier Belle, zou dinsdag volgen.

De VN-mensenrechtenraad kwam vrijdag bijeen, nadat maandag zowat zestig Palestijnen tijdens betogingen waren doodgeschoten door Israëlische soldaten. Honderden anderen raakten gewond. Volgens Israël wilden de betogers door de grensomheining breken. De VN-mensenrechtenraad besliste toen om een internationaal team dat gespecialiseerd is in oorlogsmisdaden naar de Gazastrook te sturen om de recente incidenten in de regio te gaan onderzoeken.

De resolutie werd aangenomen met 29 voor- en 2 tegenstemmen. Enkel Australië en VS stemden tegen het sturen van een "onafhankelijke internationale onderzoekscommissie". Veertien landen onthielden zich.

De opdracht van de commissie is om een onderzoek te voeren naar schendingen bij "militaire aanvallen tijdens de grote burgermanifestatie, die op 30 maart 2018 zijn begonnen".