Israël reageert verbolgen nadat Jordaanse minister over vlag loopt op weg naar meeting kg

30 december 2018

23u55

Bron: ANP 0 Israël heeft de ambassadeur van Jordanië op het matje geroepen nadat Jumana Ghunaimat, de minister van media en communicatie annex woordvoerster van de Jordaanse regering, over een vlag van Israël is gelopen. De Israëlische regering vindt dat de vlag daardoor is “ontheiligd”.

Jumana Ghunaimat werd gefotografeerd toen ze door het gebouw van de ‘General Federation of Jordanian Trade Unions’ (Algemene Federatie van Jordaanse Handelsvakbonden) liep, op weg naar een overleg tussen de Jordaanse premier Omar al Razzaz en de vakbonden. Daar liep ze over een vlag van Israël, die al jaren geleden op de vloer van de inkomhal werd geschilderd.



Die vlag werd daar destijds aangebracht uit protest. De General Federation of Jordanian Trade Unions wilde mensen aanmoedigen om er overheen te lopen en daarmee minachting voor het buurland te tonen.

Achteringang

De Israëlische ambassade in Amman deed een “scherp protest” de deur uit. Het Jordaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde dat het om een particulier gebouw gaat en dat Jordanië vasthoudt aan het vredesverdrag tussen de landen.



Premier Razzaz betrad het gebouw overigens via een achteringang, waardoor hij de vlag niet hoefde over te steken.