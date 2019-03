Israël reageert na raketaanval vanuit Gazastrook KVE

09 maart 2019

10u48

Bron: Belga 0 Het Israëlische leger heeft verschillende sites van Hamas in de Gazastrook aangevallen als een reactie op een raketaanval tegen Israël vanuit de Palestijnse enclave. Die kwam er gisteravond na schermutselingen aan de grens. Dat maakte het leger vandaag bekend.

Het leger stelt in een mededeling dat zijn gevechtsvliegtuigen "verschillende militaire doelen" in een basis van Hamas in het zuiden van de Gazastrook en ondergrondse structuren in het noorden van het gebied geraakt hebben.

"De aanval werd uitgevoerd als antwoord op een projectiel dat eerder op de avond (vrijdag) werd afgevuurd vanuit de Gazastrook en op het permanente geweld vanuit de Gazastrook, in het bijzonder de lancering van explosieve projectielen en de pogingen van afgelopen dagen om de beveiligingsinfrastructuur te beschadigen", klinkt het. Volgens veiligheidsbronnen zijn er bij de Israëlische aanvallen geen gewonden gevallen.

Gisteren kwam nog een Palestijn om door Israëlische schoten, tijdens betogingen en schermutselingen langs de grens tussen de Gazastrook en Israël. Volgens het ministerie van Gezondheid raakten zeker 45 andere Palestijnen gewond.

Het Israëlische leger liet weten dat 8.400 Palestijnen deelnamen aan de protesten op verschillende plaatsen langs de grens. Sommigen deden dat gewelddadig, volgens de Israëliërs. Bij deze wekelijkse protesten zijn intussen al zeker 253 Palestijnen omgekomen, de meerderheid langs de grens. Langs Israëlische kant kwamen twee soldaten om.