Israël plant natuurreservaten op bezette Westelijke Jordaanoever HR

15 januari 2020

14u36

Bron: Belga 0 Buitenland De Israëlische minister van Defensie Naftali Bennett, van de rechtse zionistische partij Het Joodse Huis, heeft zeven nieuwe natuurreservaten en de uitbreiding van twaalf bestaande in de bezette Westelijke Jordaanoever aangekondigd. Dat moet de Israëlische nederzettingen in het gebied bevorderen.

Volgens Bennett is het de eerste keer sinds de Oslo-akkoorden uit de jaren 90 dat de reservaten uitgebreid worden. Hij riep alle Israëlische burgers op om naar de Westelijke Jordaanoever te komen, en “het zionistische initiatief te ontdekken en verder te zetten”. De natuurreservaten waarover het gaat liggen allemaal in gebied C, dat goed is voor 60 procent van de Westelijke Jordaanoever en volledig door Israël gecontroleerd wordt.

Palestijns gebied

De Westelijke Jordaanoever is Palestijns gebied maar wordt sinds 1967 bezet door Israël. Inmiddels wonen er honderdduizenden Israëli’s in nederzettingen. In 2016 vroeg de VN-Veiligheidsraad Israël nog volledig te stoppen met de bouw van nederzettingen. In een resolutie werden ze toen een schending van het internationaal recht en een groot obstakel voor de vrede in het Midden-Oosten genoemd.