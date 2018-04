Israël past controversieel plan over dwanguitzetting Afrikanen aan KVE

02 april 2018

15u33

Bron: Belga 10 Israël heeft het plan afgeblazen om duizenden Afrikaanse migranten die Israël illegaal zijn binnengekomen, het land uit te sturen. Israël bereikte met de Verenigde Naties een akkoord over de herlocatie van een deel van de migranten in westerse landen.

De regering van Benjamin Netanyahu wilde duizenden Eritreeërs en Soedanezen uitwijzen, die het land illegaal zijn binnengekomen en geen asielvraag hadden ingediend. De regering stelde hen voor de keuze om voor april het land te verlaten - naar het land van oorsprong of een derde land - of voor onbepaalde tijd naar de gevangenis te gaan. In eerste instantie had het plan enkel betrekking op mannen die op hun eentje waren gearriveerd en die ofwel geen asielvraag hebben ingediend of van wie de asielvraag is geweigerd.

Het regeringsplan stuitte op heel wat kritiek, niet alleen van het Hoge VN-Commissariaat voor de Vluchtelingen, maar ook in Israël zelf, onder andere van overlevenden van de Holocaust. Daarom is beslist het plan te laten varen en te vervangen door een nieuw. "Het Hoog Commissariaat van de VN en Israël hebben een akkoord bereikt waardoor zeker 16.250 migranten geherlokaliseerd worden in westerse landen, terwijl Israël het statuut van de overblijvers regelt", zo meldt een woordvoerder van premier Netanyahu.