Israël past controversieel plan over dwanguitzetting Afrikanen aan, westerse landen nemen migranten over KVE

02 april 2018

15u33

Bron: Belga, ANP 12 Israël heeft het plan afgeblazen om duizenden Afrikaanse migranten die Israël illegaal zijn binnengekomen, het land uit te sturen. Israël bereikte met de Verenigde Naties een akkoord over de herlocatie van een deel van de migranten in westerse landen.

De regering maakte bekend dat onder meer Canada, Duitsland en Italië asielzoekers over zullen nemen, berichtte de krant Haaretz.

De regering wilde asielzoekers aanvankelijk met wat geld naar Rwanda en Oeganda vliegen, maar dat plan is nu van de baan. Minister Aryeh Deri (Binnenlandse Zaken) zei dat na onderhandelingen met VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR een alternatieve oplossing is gevonden. Voor iedere asielzoeker die naar het westen gaat, krijgt een andere migrant een tijdelijke verblijfsstatus in Israël.

In totaal gaan ruim 16.000 migranten naar westerse landen. Eenzelfde aantal asielzoekers mag voorlopig in Israël blijven, aldus de regering. Omdat in het land momenteel ruim 39.000 asielzoekers uit Eritrea en Sudan leven, bestaat volgens Haaretz nog onduidelijkheid over het lot van circa 6.500 migranten.

De regering stelde dat de grootschalige uitzetting onder meer is afgeblazen vanwege "juridische overwegingen en diplomatieke moeilijkheden''. Haaretz bericht dat Oeganda en Rwanda geen asielzoekers wilden opnemen die onder dwang waren uitgezet.

Een week geleden betoogden duizenden mensen in Tel Aviv tegen het uitzettingsplan. Ze stelden dat een land dat vooral door vervolgden is opgebouwd, de vluchtelingen niet mag terugsturen. De meeste Afrikanen in Israël komen uit Eritrea, Sudan en Zuid-Sudan.