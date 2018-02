Witte Huis: "Niet met Israël gesproken over annexatie van nederzettingen op Westelijke Jordaanoever" kv

De VS ontkennen de bewering van Israël dat de twee landen de mogelijkheid van een annexatie van joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever hebben besproken.

De joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever vallen momenteel onder de jurisdictie van het Israëlische leger, dat het gebied al bezet sinds de oorlog van 1967.

Volgens een woordvoerder van Benjamin Netanyahu zou de Israëlische premier maandag tijdens een gesloten vergadering met partijleden van zijn rechtse Likud-partij gezegd hebben dat hij al enige tijd met de VS de optie bekijkt om de Israëlische wet op de gebieden toe te passen, een stap die in werkelijkheid neerkomt op een annexatie.

De Verenigde Staten en Israël hebben een dergelijk voorstel nooit besproken en de president richt zijn aandacht volledig op zijn Israëlisch-Palestijns vredesoffensief. Josh Raffel, woordvoerder Witte Huis

Ontkenning

Het Witte Huis ontkende later op de dag dat dergelijke gesprekken hadden plaatsgevonden. Ook een Israëlische regeringsmedewerker ontkende later dat Netanyahu een annexatievoorstel aan Washington had voorgelegd.

"Berichten dat de Verenigde Staten met Israël een annexatieplan voor de Westelijke Jordaanoever hebben besproken, zijn verkeerd," reageerde Witte Huis-woordvoerder Josh Raffel. "De Verenigde Staten en Israël hebben een dergelijk voorstel nooit besproken en de president richt zijn aandacht volledig op zijn Israëlisch-Palestijns vredesoffensief."

Volgens critici waren Netanyahu's beweringen aan zijn partijleden eerder een poging om rechtse kabinetsleden te paaien, dan een concreet plan.

"Einde van vredesproces"

Het nieuws werd echter op woede onthaald door de Palestijnen, die twee maanden geleden al van president Trump te horen kregen dat de VS voortaan Jeruzalem erkennen als hoofdstad van Israël. Daarmee gaat de president in tegen het jarenlange beleid van zijn voorgangers en de VN.

Nabil Abu Rdainah, een woordvoerder van de Palestijnse president Mahmoud Abbas, zei dat een annexatie "alle pogingen om het vredesproces te redden teniet zou doen".

Momenteel zou ik zeggen dat de Palestijnen niet bereid zijn tot vrede, ze willen geen vrede. En ik ben er niet noodzakelijk van overtuigd dat Israël vrede wil sluiten. Donald Trump

Trump maant aan tot voorzichtigheid

De meeste landen beschouwen de joodse nederzettingen als illegaal, maar Israël weerlegt dat.Het kabinet van Trump is veel minder kritisch voor het Israëlische beleid jegens de Palestijnen dan dat van zijn voorganger Barack Obama. maar in een interview in de Israëlische Netanyahu-gezinde krant Israel Hayom maande Trump het land aan tot voorzichtigheid. "De nederzettingen zijn een erg ingewikkeld thema en hebben het vredesproces altijd bemoeilijkt, dus ik denk dat Israël erg voorzichtig moet zijn met de nederzettingen," zei hij.

De Amerikaanse president uitte ook zijn twijfel over de Palestijnse en Israëlische wens om vrede te sluiten. Op de vraag wanneer hij zijn beloofde nieuwe vredesplan zou voorstellen, antwoordde Trump: "We wachten af wat er gebeurt. Momenteel zou ik zeggen dat de Palestijnen niet bereid zijn tot vrede, ze willen geen vrede. En ik ben er niet noodzakelijk van overtuigd dat Israël vrede wil sluiten."