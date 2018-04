Wereldwijde verontwaardiging nadat 14-jarige Palestijn wordt doodgeschoten door Israëlische soldaten kv

22 april 2018

01u06

Bron: Belga 5 Israel Palestina De dood vrijdag van een Palestijnse tiener tijdens betogingen op de Gazastrook aan de grens met Israël heeft tot een golf van verontwaardigde reacties geleid. Israël zegt dat Hamas verantwoordelijk is. Volgens de hulpdiensten op de Gazastrook en zijn familie kwam Mohammed Ayyoub (15) om door schoten van Israëlische soldaten. Hij zou geen gevaar betekend hebben.

Het Israëlische leger opende een onderzoek naar de dood van de jonge Palestijn tijdens de 'Mars van de terugkeer'. De protestbeweging in de Gazastrook eist de terugkeer van Palestijnen die gevlucht of verjaagd zijn van hun land na de stichting van Israël. Ze willen ook dat de Israëlische blokkade van Gaza stopt.

"Israëlische soldaten openden het vuur op betogers in Gaza en schoten met scherp. (...) Ze doodden vier Palestijnen, van wie er een niet ouder was dan vijftien jaar. We hebben een volwaardig onderzoek nodig", zei een woordvoerder van de Europese Unie in een persbericht.

De dag voordien had de speciale gezant van de Verenigde Naties voor het Midden-Oosten, Nickolay Mladenov, op Twitter geschreven dat het "schandalig is om te schieten op kinderen". "Kinderen moeten beschermd worden tegen geweld, niet eraan blootgesteld worden."

De vader van Mohammed Ayyoub zei dat zijn zoon "ver weg bleef van de soldaten en niet gewapend was". "Hij gooide geen stenen of andere projectielen." Zijn broer zei dat "een scherpschutter hem door het hoofd schoot".

38 doden in vier weken tijd

Duizenden Palestijnen voeren al vier vrijdagen op rij actie. Sommigen gooien met stenen of in brand gestoken banden naar militairen. De Israëlische soldaten reageren door met scherp te schieten, wat hen al op kritiek kwam te staan van de VN en de EU. Het aantal Palestijnse doden sinds het begin van de beweging liep op tot 38.

De Israëlische minister van Defensie, Avigdor Lieberman herhaalde zaterdag dat de islamistische beweging Hamas, die de macht heeft in Gaza, de enige verantwoordelijke is. "Die laffe verantwoordelijken verbergen zich achter vrouwen en kinderen en sturen hen naar voor als menselijke schilden. Ondertussen blijven zij tunnels graven en Israël terroriseren", schreef hij op Twitter.