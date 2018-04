Weer minstens 4 doden en 40 gewonden bij Palestijnse protesten kv

20 april 2018

22u07

Zeker vier actievoerders zijn vandaag om het leven gekomen bij nieuwe confrontaties tussen het Israëlische leger en Palestijnse demonstranten. Ze overleden aan schotwonden, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Ten minste veertig anderen zouden gewond zijn geraakt.

Sinds het begin van de Palestijnse protesten aan de grens tussen de Gazastrook en Israël zijn al circa 35 doden en meer dan 4200 gewonden gevallen. Sommige Palestijnse actievoerders hadden vandaag gereedschap meegenomen om door het grenshek te breken. Israëlische militairen gebruikten luidsprekers om mensen te waarschuwen de barrière niet te naderen.

De Israëlische strijdkrachten zeiden dat zich ongeveer 3000 betogers hadden verzameld bij de grens. Internationaal is kritiek geuit op het feit dat militairen met scherp schieten. De Israëlisch-Amerikaanse actrice en Oscarwinnares Natalie Portman (36) weigert uit protest tegen het geweld een hoge prijs in Israël in ontvangst te komen nemen. Ze is volgens een verklaring "extreem teleurgesteld in de recente gebeurtenissen in Israël en wil daarom niet aanwezig zijn bij een openbare gelegenheid".

Palestijnen demonstreren sinds eind maart bij de grens van de overbevolkte, geïsoleerde en straatarme Gazastrook. Aanleiding voor deze 'Mars van de Terugkeer' (naar Palestina) is het zeventigjarig bestaan van de staat Israël.