VS zien Klaagmuur als deel van Israël: "Palestijnen hebben afkoelingsperiode nodig, maar dat is oké"

Bron: Belga 0 Photo News Palestijnse betogers ten oosten van Gaza-Stad aan de grens met Israël. Israel Palestina De Verenigde Staten zien de Klaagmuur in de Oude Stad van Jeruzalem als een deel van Israël in een mogelijk toekomstig Israëlisch-Palestijnse vredesakkoord. Dat deelt een hooggeplaatste Amerikaanse regeringsmedewerker mee. De mededeling is olie op het vuur voor de Palestijnen, die net als Israël Jeruzalem als hun hoofdstad beschouwen.

"We kunnen ons geen situatie voorstellen waarin de Klaagmuur geen deel van Israël zou zijn," zei een hooggeplaatste regeringsverantwoordelijke van de VS vrijdag, vlak voor vicepresident Mike Pence naar de regio zou afreizen.

Kritiek

De verklaringen lijken niet van die aard dat ze de gemoederen zullen bedaren in de regio. President Donald Trump ontlokte veel kritiek in Palestina en de bredere Arabische regio met zijn recente beslissing om Jeruzalem te beschouwen als hoofdstad van Israël.

De Klaagmuur, een restant van de tweede joodse tempel van Jeruzalem, is een heilige plaats voor het jodendom. Maar ze is ook deel van de Tempelberg, het gebied dat het middelpunt vormt van het conflict tussen Israëli's en Palestijnen over de toekomstige status van Jeruzalem in een mogelijk vredesproces.

"Afkoelingsperiode" voor Palestijnen

VS-regeringsverantwoordelijken verdedigden vrijdag opnieuw Trumps belissing en garandeerden dat de president gefocust is op een vredesovereenkomst. "We hebben reacties als deze in de regio verwacht, maar we werken hard aan ons plan", zei een regeringsmedewerker. "We houden ermee rekening dat de Palestijnen misschien een korte afkoelingsperiode nodig hebben, maar dat is oké (...). We staan klaar wanneer de Palestijnen zich weer willen engageren. In de tussentijd is er genoeg te doen."

Pence reist dinsdag naar Egypte, Israël en Duitsland.

