VS verscherpen veiligheidsmaatregelen voor ambassades in moslimwereld avh

12 mei 2018

14u19

Bron: Belga 0 Israel Palestina Maandag opent de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem de deuren. De Verenigde Staten houden rekening met protestacties en rellen, want de veiligheidsmaatregelen voor de ambassades in de islamitische wereld zijn al weken verstrengd, zo bericht televisiezender CNN vandaag op basis van anonieme ambtelijke bronnen.

President Donald Trump moest zware internationale kritiek slikken toen hij in december aankondigde dat de VS Jeruzalem zouden erkennen als hoofdstad van Israël en de ambassade zouden verhuizen vanuit Tel Aviv. De Palestijnen beschouwen Oost-Jeruzalem, dat in de oorlog van 1967 door Israël werd ingepalmd, als hoofdstad van hun toekomstige staat. Met zijn unilaterale beslissing uit Trump een duidelijke voorkeur voor Israël, terwijl de internationale gemeenschap vindt dat het statuut van Jeruzalem opgelost moet worden in vredesgesprekken tussen Israël en de Palestijnen.

Bovenop die gespannen situatie komt nu ook nog de Amerikaanse terugtrekking uit het nucleaire akkoord met Iran. "We hebben nog olie op het vuur gegoten", stelt veiligheidsexpert Bruce Riedel van de denktank Brookings Institution aan CNN. De verhuis van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem vormt volgens hem een duidelijk signaal dat Washington de confrontatie met Iran wil aangaan. "En dat is een signaal dat de Israëli's en de Saoedi's graag zullen horen."